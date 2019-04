Na-Wo-Award: Kostengünstig und nachhaltig bauen in Vorarlberg

Vogewosi, das Energieinstitut, das Land Vorarlberg und die AK Vorarlberg sowie die Universität und alpS Innsbruck haben für ein besonderes Projekt ihre Kräfte gebündelt.

Ausgehend von der Frage, ob sich nachhaltiger ökologischer Wohnbau mit ökonomischem Mitteleinsatz machen lässt, wurden dafür 60.000 Mischvarianten durchgerechnet. Das Ergebnis ist eines der energieeffizientesten Mehrfamilienhäuser Österreichs, was sich im Na-Wo-Award widerspiegelt. Dieser Award wird vom Klimabündnis Österreich für nachhaltige Wohnprojekte verliehen, bei denen drei Aspekte im Vordergrund stehen: Umwelt, Mensch und Leistbarkeit. „Der Na-Wo-Award ist eine Auszeichnung für alle, die sich in dieses Projekt eingebracht haben. An einem solchen Bauwerk arbeiten hunderte Menschen, es reicht ja nicht allein die Idee zu haben, sie muss auch von Spezialisten umgesetzt werden“, sagt AK-Direktor Rainer Keckeis.