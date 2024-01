Mysteriöser Fall: Vier Freunde schauen Football, drei sterben

In einer tragischen Wende wurden drei Männer nach dem Anschauen eines Footballspiels in Kansas City, Missouri, tot aufgefunden. Die Ermittlungen geben Rätsel auf.

David H. (†37), Ricky J. (†38), und Clayton M. (†36) trafen sich am 7. Januar mit Jordan W. in Kansas City, um das letzte reguläre Saison-Spiel der Kansas City Chiefs zu sehen. Nach dem Spiel verschwanden sie spurlos. Zwei Tage später wurden ihre Leichen in der Nähe von Jordan W.s Haus entdeckt.