Mysteriöse Todesumstände: Ex-Prinzessin von Katar tot aufgefunden

Kasia Gallanio, die ehemalige Prinzessin von Katar, ist tot. Sie wurde 45 Jahre alt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, fand die Polizei ihre Leiche am Sonntagmorgen in ihrem Haus im spanischen Marbella.

Mysteriöse Todesumstände

Rund um den Tod der Ex-Prinzessin sind die Umstände mysteriös. Eine ihrer Töchter hatte die Polizei von Frankreich aus gerufen, da sich Gallanio vier Tage nicht mehr gemeldet hatte. Die Beamten fanden sie dann tot in einem Haus. Die Polizei soll allerdings keinerlei Anzeichen von Gewalt oder Fremdeinwirkung gefunden haben. Zwar ist die Autopsie noch ausständig und wird erst am Dienstag durchgeführt, trotzdem sollen die ersten Untersuchungen darauf hindeuten, dass sie an einer Überdosis Drogen gestorben sein könnte. Ihr engeres Umfeld bestreitet jedoch, dass die Ex-Prinzessin Drogen nahm.