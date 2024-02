Mysteriöse grüne Algenkugeln an Dänemarks Küste entdeckt

Ungewöhnliche grüne Kugeln wurden am Orehoved-Strand der dänischen Ostsee-Insel Falster gesichtet, die sich als eine besondere Art von Algen herausstellten.

Spaziergänger Andreas Hermansen machte eine überraschende Entdeckung am Orehoved-Strand.

Ein rätselhaftes Phänomen

Mysteriöse grüne Kugeln, die weich sind und Wasser freisetzen, wenn man sie drückt. Sie verströmen zudem einen angenehmen Meeresduft. Fotos dieser Kugeln, die an den dänischen Sender TV2 geschickt wurden, sorgten dort für Verwunderung.

all

all

self

self

Die Identifikation der Algen

Meeresbiologe Finn Andersen identifizierte die Kugeln als eine Algenart namens Chaetomorpha Linum, bekannt für ihr schnelles Wachstum in stickstoffreichen Bedingungen. Diese Algenformierung tritt häufig nach starken Regenfällen auf, die Stickstoffdünger von angrenzenden Feldern ins Meer spülen.

Algenkugeln durch Wettereinflüsse

Die Algen, normalerweise in seilartigen Strukturen, formieren sich zu Kugeln, wenn starke Winde wehen. Ähnliche Beobachtungen wurden bereits im Jahr 2016 an einem dänischen Strand gemacht. Die jüngsten Wetterbedingungen in Dänemark, gekennzeichnet durch starke Niederschläge und Winde, könnten zur Entstehung der aktuellen Algenkugeln beigetragen haben.