Mysteriöser Tresorfund in Hittisau

In Hittisau wurde ein Tresor gefunden. Ein Mann entdeckte das verschlossene Behältnis bei Holzarbeiten im Bereich Hinterberg und informierte die Polizei.

In Hittisau wurde am Donnerstag, 13. April 2023 ein Tresor entdeckt. Ein Mann hatte bei Holzarbeiten im Bereich Hinterberg das Behältnis gefunden und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten stellten fest, dass es sich um einen weißen Tresor der Marke "Rieffel/Switzerland" handelte, der eine Größe von 40x35x48 cm aufweist. An der Unterseite des Tresors wurde eine Öffnung von 7 cm geschnitten. Der Tresor wurde geborgen und zur Polizeiinspektion gebracht.