Mysteriöser Meteorit: 70 Jahre altes Rätsel gelöst

1951 schlug in Wedderburn (Australien) ein seltsamer Meteorit ein. Nun wurde eine außerirdische Entdeckung gemacht.

Schon damals wurde der Himmelskörper untersucht. Gut siebzig Jahre lang hatten die Wissenschaftler keine Erklärung für das Objekt aus dem All, so "Futurezone.de". Es wies eine seltsame schwarz-rote Färbung auf. Nun fanden sie heraus, dass der Meteorit ein Mineral in sich trägt, das auf der Erde nicht vorkommt. Das „Edscottite“-Mineral, benannt nach dem Meteoriten-Experten Edward Scott, ist eine Art von Eisenkarbid.