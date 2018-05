Mysteriöse wolfsähnliche Kreatur: US Behörden vor Rätsel

In Montana (USA) wurde jetzt ein geheimnisvolles Wesen erschossen. Das Tier lässt sich keiner bekannten Spezies eindeutig zuordnen.

Es ist aber durchaus nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine eigene Art handelt. In Nordamerika wurden bis in die kürzeste Vergangenheit Tiere der Familie Canidae “entdeckt” – so etwa der Rotwolf oder auch der “Carolina Dog” – letzterer sogar erst in den späten 70-er Jahren.