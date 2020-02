Mysteriöse Signale aus dem All: Wer funkt die Erde an?

Radioblitze werden alle 16 Tage in Richtung Erde geschickt. Die Wissenschaft rätselt über ihren Ursprung. Besonders erstaunlich: Die Quelle funkt rhythmisch.

Astrophysiker wie der Harvard-Professor Avi Loeb mutmaßen, dass die Radioblitze Spuren "fortschrittlicher außerirdischer Technologie" sein könnten. Beispielsweise könnten etwa weit entfernte Raumschiffe so mit Energie versorgt werden.

Die Quelle funkt rhythmisch. Alle 16, 35 Tage beginnt ein neuer Zyklus. So werden in einem Zeitfenster von vier Tagen unterschiedlich viele Radioblitze in Richtung Erde geschickt. Anschließend ist es wieder für rund 12 Tage ruhig.