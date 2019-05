Muttertagskonzert

Am Sonntag, den 12. Mai 2019 findet um 17 Uhr in der Alten Säge in Bezau eine ganz besondere Veranstaltung statt.

Wann: Sonntag, 12. Mai 2019, Muttertag

Beginn: 17.00 Uhr

Wo: Alte Säge, Bezau

Eintritt: € 12,00 an der Abendkassa, alle Mütter freier Eintritt, Kinder unter 12 J. frei

Wortfarben

Eine junge Generation spielt auf, mit neuen Ideen und frischem Programm!

Lisa Jakob, Text und Illustrationen

Hannah Eberle, Cello

Nurith Häfele, Gesang

Aline Maurer, Fagott

Wort, Cello, Gesang und Fagott. Eine ungewöhnliche Besetzung, die ein besonderes Programm verspricht. In muttertäglichem Rahmen wollen wir Niegehörtes darbieten und Bekanntes neu erklingen lassen. Texte und Bilder unterstreichen wir mit Musik und wagen uns dabei über das eine oder andere Schubertlied hinaus in das Jetzt. Dabei sind auch traditionelle Volks- und Wälderlieder.