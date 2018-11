Mutter wirft Baby aus brennendem Haus in Dallas

Dramatische Szenen haben sich bei einem Brand in einem Wohnblock in Dallas (Texas) abgespielt.

Aus noch unbekannten Gründen brach am Mittwochmorgen in einem Appartement-Haus in Dallas ein Feuer aus. Während sich einige Bewohner frühzeitig selbst retten konnten, wurde anderen der Weg ins Freie durch das Feuer versperrt. Die Menschen sprangen zum Teil aus dem dritten Stock auf Matratzen. Unter den vom Feuer eingesperrten Bewohnern war auch eine Mutter mit ihrem Baby.