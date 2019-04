Mutter bewusstlos - 14-Jährige lenkte in Bayern Auto von A3

Weil ihre Mutter am Steuer bewusstlos geworden war, hat eine 14-Jährige in Bayern den Wagen von der Autobahn gelenkt.

Der Pkw befand sich auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, als die Frau wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verlor, wie die Polizei in Würzburg am Dienstag mitteilte.