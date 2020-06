Mutiertes SARS-CoV-2-Virus ist vielleicht noch ansteckender als in der Ursprungsform

D614G-Mutation: Eine Veränderung des Coronavirus könnte das Infektionsrisiko erhöht haben.

Eine spezielle Veränderung des SARS-CoV-2-Virus macht es laut einer Studie vielleicht noch ansteckender als in der Ursprungsform. Die Mutation könne ein Grund dafür sein, dass frühe Ausbrüche weniger dramatische Folgen gehabt hätten als etwa solche in Italien oder New York, heißt es in einer noch nicht von Fachkollegen überprüften Studie von Experten des Scripps Research Institute (USA).