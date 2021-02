Mutation: "Wir wissen noch nicht genug"

Universitätsprofessor und Statistiker Dr. Erich Neuwirth war am Dienstag zu Gast in "Vorarlberg live"

Seit vergangenen März erstellt Dr. Erich Neuwirth täglich detaillierte Grafiken zur Verbreitung des Coronavirus. Im Herbst wollte die Bundesregierung noch nichts von den Erkenntnissen des Statistikers wissen, nun habe er aber zumindest mit dem Sozialministerium "eine gute Gesprächsbasis", so Neuwirth am Dienstag in "Vorarlberg live".