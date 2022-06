Mut zum Neubau des Bucher „Dorflädele“

Buch. Großprojekt sieht Neubau des Geschäftslokals mit vier Wohnungen im Dorfzentrum vor.

Seit rund zweieinhalb Jahren laufen die Planungen für den Neubau des in die Jahre gekommenen Geschäfts- und Wohnhauses im Dorfzentrum. Um die Nahversorgung in der über 600 Einwohner zählenden Hofsteigkommune sichern zu können, führt die Gemeinde den Dorfladen zwischenzeitlich mit vier Mitarbeiterinnen seit Herbst 2018 in Eigenregie. Der Handel mit Gütern des täglichen Bedarfs hat am Standort eine sehr lange Tradition. Nachdem sich der 1921 gegründete Konsumverein, das Verkaufslokal wechselte über einige Jahre zwischen zwei Wohnhäusern, für ein eigenes Gebäude stark machte, konnte nach dem Neubau am heutigen Standort der Geschäftsbetrieb am 10. März 1930 aufgenommen werden. Mit der drohenden Schließung des Ladens nach der Integrierung des Konsumvereins in den damaligen Verbund Konsum Österreich gelang es der Gemeinde 1988, das Gebäude zurückzukaufen.