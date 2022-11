Mut machen für Zukunft in einer Welt im Umbruch

„Die Welt im Umbruch - Vorarlbergs Chancen im Wandel der Zeit“ ist das Motto des heurigen Vorarlberger Wirtschaftsforums.

Denkanstöße und Networking

Nadja Bernhard führt durch die Veranstaltung

Hochkarätige Besetzung

Heuer wird sie und werden mit ihr die Teilnehmer am Wirtschaftsforum in Bezug auf die Referenten ein besonders breites Spektrum an Inputs zum Thema Umbruch und zu Chancen, aber auch notwendigen Änderungen in der Welt, die sich daraus ergeben, hören. Es sind Visionäre mit großer Vergangenheit wie der frühere deutsche Wirtschafts- und Umweltminister Peter Altmaier, die Unternehmerin Eveline Steinberger, die Ökonomen Sita Mazumder und Hanjo Allinger, ORF-Russland-Korrespondentin Carola Schneider, Wolfgang Eder, einer der wichtigsten Unternehmer Österreichs, Fußball-Erfolgstrainer Adi Hütter und Samuel Koch, der sich nach einem schweren Unfall bei „Wetten dass“ neu erfinden musste.