Musikverein Hittisau-Bolgenach feiert Jubiläum

Auf das 100-jährige Bestehen wird mit verschiedenen Veranstaltungen aufmerksam gemacht.

Hittisau. 2021 ist für die Hittisauer Musikantinnen und Musikanten ein ganz besonderes Jahr. Es wird nämlich das 100-jährige Bestehen des Musikverein Hittisau-Bolgenach gefeiert. Mit verschiedenen Aktionen übers ganze Jahr verteilt, wird auf diesen Anlass aufmerksam gemacht. Und um das Jubiläumsjahr gebührend feiern zu können, wurde gemeinsam mit „brenn“ in Bizau ein London Dry Gin abgefüllt. Als Abschluss des Jubiläumsjahres ist am 18. und 19. Dezember ein Weihnachtskonzert zusammen mit dem Chor der Musikmittelschule Lingenau geplant.

Am Bregenzerwälder Trachtentag gestaltete der Musikverein Hittisau-Bolgenach den Gottesdienst in der Kirche mit. Danach luden Musikantinnen und Musikanten gemeinsam mit dem Trachtenverein Hittisau zum Platzkonzert und Agape am Dorfplatz ein. Aufgrund des 100-jährigen Jubiläums war es dem Verein ein wichtiges Anliegen musikalische Grüße in ganz Hittisau zu überbringen. Um die größeren Distanzen zu überwinden, ging es mit „Kurt’s Dorfzügle“ von Station zu Station, wo die Dorfbevölkerung beim Standkonzert dem Klang der Blasmusik zuhören konnte.