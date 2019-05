Musikverein Egg lieferte Extreme der Musik

Schon mit der Werbung für ihr bevorstehendes Konzert machte der Musikverein Egg auf sich aufmerksam, Video-Clips die das ausgewählte Motto „extrem“ ankündigten ließen aufhorchen.

Schließlich konnte Musikverein Obmann Daniel Ritter zahlreiche Gäste im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg begrüßen. Ein besonderer Gruß ging an Pfarrer Friedl Kaufmann, Bürgermeister Paul Sutterlüty, an den Landesobmann des Voralberger Blasmusikverbands Wolfram Baldauf, Bezirksobmann Engelbert Bereuter und den Bezirksobmann Stellvertreter Alexander Eberle.