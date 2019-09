Musiksommer vereinte Kulturen

Erfolgreiches Musikprojekt für Kinder mit wenig Zugang zu musikalischer Betätigung.

Alberschwende. Im Rahmen des Projekts „Weltklänge – Musik, die verbindet“ fand in Alberschwende ein interkultureller Musiksommer statt. Mit 30 Kindern ging es in einem Sommercamp eine Woche musikalisch um die Welt. Ein 18-köpfiges Team von musikbegeisterten Jugendlichen wollte mit dem Projekt jene Kinder erreichen, die wenig oder gar keinen Zugang zu musikalischer Betätigung haben. Mit (Sprach-) Spielen, Tänzen, gemeinsamem Singen und gemeinsamen Mahlzeiten wurden verschiedene Kulturen erkundet.

Zum Abschluss des interkulturellen Musiksommers präsentierten das Weltklänge-Team und alle teilnehmenden Kinder die Früchte des gemeinsamen Musizierens im Rahmen eines Werkstattkonzerts in Mesmers Stall. Die Begeisterung für die Musik war bei den Kindern förmlich spürbar. Bei der musikalischen Reise durch die Kontinente wurden Lieder und Tänze aus verschiedensten Ländern präsentiert. Natürlich durfte zum Schluss auch das Lied vom „Wälderbähnle“ nicht fehlen. Alle Besucher waren sich einig, dass alle Beteiligten in kurzer Zeit Großartiges geschaffen hatten und spendeten den Kindern und dem Weltklänge-Team einen riesigen Applaus.

Im Namen des Teams bedankte sich Weltklänge-Gründerin Lea Christa bei den Kindern und dem engagierten Team für die schöne und intensive Woche sowie bei allen, die das Projekt in irgendeiner Form unterstützt hatten. „Wenn Kinder am Ende der Woche sagen, wir packen gleich die Koffer für den Musiksommer nächstes Jahr ist das ein wunderbares Feedback“, so Judith Faißt. Bei dem Projekt werde Vielfalt als Bereicherung verstanden, ein großer gemeinsamer Klang sei nur durch unterschiedliche Stimmen interessant. „Gleichzeitig ist das Schaffen und erleben einer Gemeinschaft, in der jeder Teilnehmer einen Platz hat, ein wichtiges Ziel des Projekts“, erwähnt die Pressesprecherin.