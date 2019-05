Musikschulen: Land steuert neun Millionen Euro bei

Bregenz - Landesregierung stellt für Personalkosten an heimischen Musikschulen knapp neun Millionen Euro zur Verfügung.

Von der Landesregierung werden auch in diesem Jahr mehr als ein Drittel der Personalkosten der 18 Vorarlberger Musikschulen übernommen. Für 2019 wurde kürzlich ein Beitrag in Höhe von knapp neun Millionen Euro bewilligt, geben Landeshauptmann Markus Wallner und Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink bekannt.

Nach den Beiträgen für Fahrtkosten- und Fahrtzeitvergütungen für Lehrkräfte, die in anderen Sprengelgemeinden unterrichten, und dem Basisbetrag für das Vorarlberger Musikschulwerk, setzt die Landesregierung auch die finanzielle Beteiligung an den Personalkosten fort, die an den 18 Vorarlberger Musikschulen anfallen.