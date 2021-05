Musikschule Walgau mit einzigartigem Schulprojekt

Bei einem klassenübergreifenden, coronagerechten Schulprojekt hat die Musikschule Walgau ein einzigartiges Song-Cover produziert. Nach knapp 22 Stunden hatte das Video auf YouTube bereits 1.754 Aufrufe.

Als es darum ging, ein klassenübergreifendes, coronagerechtes Schulprojekt zu realisieren, haben sich 58 Schüler:innen der Musikschule Walgau für den weltbekannten Song "Nothing else matters" von Metallica entschieden. Es war Ihnen wichtig, dass alle Instrumente vorkommen, die an der Schule gelernt werden können.