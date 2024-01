Musikschule Bregenzerwald unterstützt Hand in Hand

Der Direktor der Musikschule Bregenzerwald Anton Meusburger übergab dem Verein Hand in Hand, vertreten durch Katja Schedler und Jana Schneider, einen Scheck in der Höhe von Euro 1.100,--

Katja Schedler bedankte sich mit einem Ständchen am Klavier im Namen des Vereins beim Direktor der Musikschule Bregenzerwald Anton Meusburger. “Wir bedanken uns bei der Musikschule Bregenzerwald sowie bei allen BesucherInnen recht herzlich für ihre Spendenbereitschaft. Nur gemeinsam ist es uns möglich Hoffnung, Freude und Zuversicht zu schenken”, so die Obfrau von Hand in Hand.