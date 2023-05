Musikliebhaber kommen auf ihre Rechnung

VogelfreiRAUM in Rankweil war und ist Schauplatz von mehreren Live-Konzerten.

RANKWEIL. Vor Kurzem stand ein musikalischer Abend im vogelfreiRAUM unter dem Motto „Lets get loud“ und zwei Vorarlberger Bands ließen es gewaltig krachen. Die „Tight Ships“ aus Lustenau setzten ihre Segel und es wurde auch gleich stürmisch. Manuel Blechschmidt (Gesang und Gitarre), Felix Bösch am Bass und Simon Hofer am Schlagzeug begeisterten mit melancholischem Indierock und kraftvollem Noiserock das Publikum, das an diesem Abend zahlreich erschienen ist. Mit ihren kreativen und kraftvollen Songs spielten sie sich nicht nur in die Gehörgänge der Zuschauer, sondern auch direkt in ihre Herzen. Organisatorin Nadine Gadient vom vogelfreiRAUM freute sich über das volle Haus: “Besonderen Anklang finden die Konzerte im vogelfreiRAUM, wenn Bands aus unserer Region auf der Bühne stehen“. An diesem Abend waren es sogar zwei Ländlebands, die mit Coversongs und Eigenkompositionen glänzten. Die Newcomer Band „Forward Control“ hat den Vogelfreiraum in neuer Formation mit Sängerin Mirjan als Vorband auf Betriebstemperatur gebracht. Der Abend war voller Power und guter Stimmung.