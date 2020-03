Musikerpersönlichkeit mit großem Zeichentalent

Rund 200 Besucher kamen zur Ausstellung von Prof. Ludwig Bertel in den Langenegger Dorfsaal.

Langenegg. „Mit unserem Ehrenringträger Ludwig Bertel gewährt uns ein außergewöhnlicher Mensch spannende Einblicke in sein Leben“, betonte Bürgermeister Kurt Krottenhammer bei der Ausstellungseröffnung. Ludwig Bertel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Musiker und Komponist im In- und Ausland einen Namen gemacht. Dass er aber auch ein äußerst talentierter Zeichner ist, wussten nur wenige.

Als junger Mann hat Ludwig Bertel die letzten beiden Jahre des Zweiten Weltkriegs bei der Kriegsmarine verbracht. Seine Erfahrungen und Erlebnisse in dieser Zeit hat er bereits damals als Autodidakt in über 50 Ölkreidebildern und Bleistiftzeichnungen verarbeitet. Die Bilder wurden im Rahmen eines Festakts im Langenegger Dorfsaal ausgestellt. Den geschichtlichen Kontext erläuterte Joseph Holzmüller. In Interviewform erzählte der 94jährige Künstler von seinen Intentionen und erläuterte die oft sehr berührenden Hintergründe zu den einzelnen Bildern. Dabei ging es um Themen wie seinen Dienst auf einem Minensuch- und räumboot in der Ostsee, tragische Schiffsuntergänge, Erschießungen von Deserteuren oder Flucht aus der Gefangenschaft in die Heimat.