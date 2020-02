Musikball als Publikumsmagnet

Achtung die Mausfamilie flitzt da beim Musikball in Gantschier!

Einer der größten Faschingsbälle der Region fand am Wochenende im Polysaal statt

Er bildet so etwas wie den Auftakt zur närrischen Hochsaison. Die rede ist von Musikball der Trachtenkapelle Gantschier, der am vergangenen Wochenende im Polysaal in Gantschier stattfand. Bereits um 8 Uhr tummelten sich zahlreiche narren im großen Saal, um nur ja einen Sitzplatz zu ergattern. Denn bereits eine halbe Stunde später war der Saal voll belegt und es wurde ausgelassen getanzt und die fünfte Jahreszeit hochleben gelassen.

Ordentliche Stimmung

Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Formation „Die Kreuzbichler“, die ordentlich für Stimmung sorgte. Und so trafen aparte Wassermänner mit ihren Wasserfrauen auf wilde Piraten mit ihren Seeräuberinnen, bunte Clowns auf furchteinflößende Vampire und lustige Hawaianer auf kecke Hasen. Einfach alles, war auf diesem Faschingsball vertreten. Der Trend in diesem Jahr in Sachen Kostümierung liegt eindeutig bei Fantasy und Märchengestalten.

Ausgefallen