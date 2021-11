„Musikantengold“ als ehrenvolles Konzertambiente

Buch. Musikverein lädt nach einer durchwachsenen Zeit zum Herbstkonzert.

Eifrig probten die Musikantinnen und Musikanten in der letzten Zeit auf eine Darbietung, die man in den vergangenen Monaten vergeblich suchte. Mit Aufflammen der Pandemie im Frühjahr 2020 war es auch um das Blasmusikwesen in der Kleingemeinde sehr ruhig geworden. Im vergangenen Juni nahm der Vereinsbetrieb mit der Abhaltung von Proben langsam wieder in geregelter Form spürbar Fahrt auf. Neben wenigen Ausrückungen bildete der Dorfhock Mitte Juli gewissermaßen einen Hoffnungsschimmer nach einem mageren Frühjahr. Nun rüstet sich der örtliche Musikverein auf die erste große Veranstaltung seit Monaten. Beim Herbstkonzert am Samstag, den 13. November im Gemeindesaal Buch gibt Lucas Oberer sein langersehntes Debüt als Kapellmeister.