Musikalisches Zeremoniell am Dorfplatz

Buch. Großer österreichischer Zapfenstreich wird mit über 100 Mitwirkenden zelebriert.

Derzeit kooperieren der Musikverein Buch und der Musikverein Alberschwende im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes. Die Vorbereitungen für das gemeindeübergreifende Ereignis laufen für die knapp 100 Musikantinnen und Musikanten seit einigen Wochen. Gewissermaßen ist es für beide Vereine ein klangvoller und konzertanter Abschluss in diesem Jahr, der allerdings gutes Wetter bedingt. „ 2005 waren die Bucher in der Nachbargemeinde Alberschwende bei der Präsentation des Zapfenstreichs aktiv eingebunden“, erinnert sich Obmann Dominik Steurer (MV Buch). Nun erfolgt der Gegenbesuch, wenn am kommenden Wochenende das rund einstündige Musikstück mit Traditionsmärschen und Trommelrufsignalen am Dorfplatz der Kleingemeinde Buch zur Aufführung gelangt. Eingebunden ist auch der Musikernachwuchs aus beiden Vereinen, der mit den Fackeln dem Zeremoniell Rechnung trägt.