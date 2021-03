Musikalisches Wirken auf Sparflamme

Buch. Trotz Pandemie gab es beim Musikverein einige Aktivitäten und gleich mehrere goldige Prüfungen.

Eigentlich würden die Aktivitäten rund um Ostern beim Musikverein Buch ordentlich Fahrt aufnehmen. Vom üblichen Terminplan mit Proben, dem Frühschoppen am Ostermontag sowie dem Frühjahrskonzert kann aber auch heuer nicht die Rede sein. „Es trifft uns wie viele andere bereits zum zweiten Mal. Corona hat den Vereinsbetrieb ordentlich auf den Kopf gestellt“, so Obmann Dominik Steurer. Am 11. März 2020 musste der Vereinsbetrieb mit dem ersten Lockdown heruntergefahren werden. Im Vorjahr konnte der 50 aktive Musikanten zählende Verein im ausgedünnten Modus einige Proben vor dem Sommer und nach der Urlaubszeit bis 21. Oktober des durchführen. Dazu wurde der örtliche Gemeindesaal, um den Schutzmaßnahmen Rechnung tragen zu können, mehrfach kurzerhand zur adaptierten Wirkungsstätte. Aber auch der Bucher Dorfplatz bot im letzten Juli bei der öffentlichen Probe einen Hauch Normalität.