Musikalisches Projekt erntete Applaus

Buch. Kapellmeistersuche ist auch nach dem Frühjahrskonzert ein Thema.

Dass Herausforderungen auch eine Chance sein können unterstrich kürzlich der Musikverein beim traditionellen Frühjahrskonzert. „Es war eine neue Erfahrung mit zwei Dirigenten zu proben und konzertieren“, so Obmann Dominik Steurer. Das im Vorfeld kolportierte musikalische Projekt erntete jedenfalls kürzlich im voll besetzten Gemeindesaal viel Applaus. Den Auftakt meisterte der Bucher Schlagzeuger und Vizeobmann Alex Tomasini. „Lehrreich war es allemal den ersten Teil des Konzerts zu erarbeiten und zu leiten“, resümiert Tomasini, der in den letzten Jahren auch als Dirigent der örtlichen Jungmusik von sich Reden machte. Musikfachmann Jan Ströhle verlieh dem kontrastreichen Programm im zweiten Teil gekonnt Ausdruck, während Benjamin Gunz die Darbietungen mit kurzen Statements ergänzte. Mit dem Jungmusikerleistungsabzeichen wurden gleich mehrere Nachwuchstalente, die in der vergangenen Saison auf ihrem Instrument die Ausbildung und Prüfung absolvierten, ausgestattet.