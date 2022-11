Musikalisches Meisterwerk

Großes Interesse am Mozart-Requiem an Allerseelen in der Bildsteiner Basilika.

Die Seelenmesse von Wolfgang Amadeus Mozart gilt als Meilenstein in der sakralen Musikliteratur. Seit 2009 wird diese jeweils am Allerseelen-Abend in Bildstein zelebriert. Sehr zur Freude von Pfarrer Paul Burtscher, der dieses Jahr in der bis auf den letzten Platz gefüllten Basilia auch Bischof Benno Elbs an seiner Seite begrüßen konnte. Das Mozart-Requiem, welches nach seinem Tod von dessen Schüler Franz Xaver Süssmayr im Jahr 1791 zu Ende geschrieben wurde, ist mit vier Vokalstimmen, einem Chor und einem kleinen klassischen Orchester besetzt. Als Dirigent brillierte einmal mehr der Feldkircher Domkapellmeister Benjamin Lack. Umrahmt vom Projektorchester und Projektchor übernahmen Birgit Plankel (Sopran), Lea Elisabeth Müller (Alt), Clemens Breuss (Tenor) und Wojciech Latocha (Bass) die gesanglichen „Hauptrollen“ und sorgten für minutenlangen Applaus nach der vom Verein Kultur in Bildstein organisierten Eucharistiefeier.