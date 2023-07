Musikalischer Sommerauftakt mit dem MGV Hörbranz und dem Jugendchor der Mittelschule

Geistliches Zentrum am Ruggbach als Konzertplatz

Am Sonntag, 18.6. 2023 umrahmte der Männerchor Hörbranz, dirigiert von Franz Canaval, die Messe im Geistlichen Zentrum am Ruggbach, wo anschließend zusammen mit dem Chor der Mittelschule unter der Leitung von Gabi Fink zu einem musikalischen Frühschoppen geladen wurde. Während der Popchor mit rhythmischen Gesängen eröffnete, reiste der Männergesangsverein in zwei Liedblöcken von Vorarlberg – Volkslieder und Nummern von Stemmeisen und Zündschnur – weiter nach Kärnten, dann zu Spanischen Nächten, um schlussendlich das herrliche Sommerwetter mit „Wochenend und Sonnenschein“ zu feiern. Obmann Mike Bartel freute sich, zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu diesem gelungenen Sonntagvormittag begrüßen zu dürfen, den Jung und Alt miteinander verbrachten.

Der Männergesangsverein MGV Hörbranz widmet sich in erster Linie den weltlichen Konzerten. Gerne treten die engagierten Sänger aber auch in der Kirche z. B. bei Messgestaltungen oder Adventkonzerten auf und locken bei ihren klangvollen Auftritten immer viele interessierte Zuhörer an. Das Probenlokal der Tonkünstler befindet sich im Hörbranzer Pfarrsaal. Beim Männergesangsverein Hörbranz mit Mike Bartel sind 30 Sänger in den vier Stimmen Tenor 1, Tenor 2, Bass 1 und Bass 2 aktiv. Neben Gesang und Stimmbildung sind auch die Pflege der sozialen Kontakte ein wichtiger Punkt des Vereins, der von allen Mitgliedern gelebt wird.