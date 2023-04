Musikalischer Leckerbissen im Vinomnasaal

Das Frühjahrskonzert des Männergesangsverein Liederkranz Rankweil verspricht viel Qualität.

RANKWEIL. Der Männergesangsverein Liederkranz Rankweil lädt die Bevölkerung aus der Marktgemeinde Rankweil und dem Raum Vorderland am Samstag, 15. April, um 20 Uhr, Rankweiler Vinomnasaalzum großen Jahreskonzert ein. Seit mehr als sechs Monaten laufen die Vorbereitungen der rund vierzig Aktiven mit dem neuen Chorleiter Lukas Breuss auf Hochtouren. Mehrere, verlängerte und verstärkte Proben hat der Rankweiler Chor schon durchgeführt. Der Männergesangsverein Liederkranz Rankweil freut sich auf einen unterhaltsamen Abend mit bekannten Hits wie Conquest of Paradise, Kriminal-Tango,The lion sleeps tonight und Cohen´s Hallelujah. Der Höhepunkt wird wohl der weltbekannte Song „An Tagen wie diesen“ von der Kultband Die Toten Hosen. Abgerundet wird das Livekonzert durch Vokal- und Instrumental-Einlagen mit dem Terzett „Amiche Cantano“. Das Trio Sabine Manser, Noelle Popovic und Viktorija Idzanovic hat vor wenigen Tagen beim bedeutendsten Wettbewerb auf Landesebene „Prima la Musica“ in souveräner Manier den ersten Platz geholt. Damit vertreten die jungen Musiker die Ländle-Farben im Bundeswettbewerb Prima la Musica vom 18. bis 29. Mai in Graz. In der Steiermark ist dem talentierten und hoffnungsvollen Ensemble aus Rankweil der nächste Erfolg zuzutrauen. Musikschule Rankweil-Vorderland Direktor Ingold Breuss am Klavier und Markus Zeisler am Schlagzeug und Xylophon wird den Männergesangsverein Liederkranz Rankweil und das Terzett Amiche Cantano musikalisch unterstützen. Der Eintritt zum Konzert beträgt 15 Euro.VN-TK