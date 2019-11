Musikalischer Höhepunkt im Spätherbst

Buch. Musikverein und Kids on Dur präsentieren Kirchenkonzert.

Während es mit großen Schritten schon in Richtung Jahresende geht, rüsten sich die Musikantinnen und Musikanten noch auf einen bedeutenden Termin im Vereinsjahr. „Wir setzen uns auch im Spätherbst gerne ein musikalisches Ziel“, lässt Obmann Dominik Steurer durchblicken. Für das Kirchenkonzert am Sonntag, den 17. November mit Beginn um 17 Uhr, hat sich aber auch der Nachwuchs „Kids on Dur“ mit ihrem Leiter Alexander Tomasini akribisch vorbereitet. Die Verbundenheit zwischen kleinen und älteren Musikbegeisterten wird hierbei in der örtlichen Pfarrkirche einmal mehr unterstrichen. So stehen im Klangraum Kirche u.a. Choräle und Fanfaren auf dem Programm. Aufgrund der Kapellmeistersuche ist es den Funktionären wie beim Frühjahrskonzert gelungen, auch für die anstehende konzertante Veranstaltung einen Fachmann zu finden.