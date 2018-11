Musikalischer Hochgenuss für guten Zweck

Gemeinschaftskonzert der Alberschwende Chöre erbrachte 13.652 Euro für smile4health.

In Madagaskar gibt es keine Krankenversicherung. Die meisten Menschen haben keine Chance auf eine medizinische Versorgung. Ein Spitalsaufenthalt und eine Operation ist für sie unerreichbar. Etwa 70 Prozent der 20 Millionen Einwohner verfügt über ein Tageseinkommen von weniger als 1 Euro. „Die Menschen, die zu uns ins Spital kommen, kommen oft aus weiter Entfernung zu Fuß oder mit dem Ochsenkarren und nehmen große Strapazen in Kauf, um uns zu erreichen. Für sie ist der Einsatz von smile4 die einzige Hoffnung auf Hilfe“, berichten Dr. Ingo Plötzeneder, Facharzt für plastische Chirurgie und Dr. Martin Dorner, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin.

Beim letzten Einsatz des Teams wurden 204 Operationen an Menschen durchgeführt, die unter Erkrankungen leiden, die in das Fachgebiet der plastischen Chirurgie fallen. Das sind hauptsächlich Gesichtsfehlbildungen, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, Handfehlbildungen, schwere Verbrennungsnarben, Weichteiltumore sowie Defekte nach Verletzungen durch Unfälle, Bisse und Schüsse. „Zusammenarbeit mit einheimischen Kollegen und einfühlsames Einfügen in gegebene Strukturen sind unser höchstes Anliegen. Alles, was wir machen, wird nur im Einverständnis und unter Einbindung der Kollegen vor Ort getan“, so Dr. Plötzeneder. ME