Musikalische Weltreise beim Musiksommer

Musikprojekt für Kinder mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen und sprachlichen Hintergründen.

Das Team besteht aus 18 musikbegeisterten Jugendlichen aus Vorarlberg, Südafrika und Marokko. Alle beteiligen sich aus Überzeugung und auf freiwilliger Basis. Initialzündung für das Projekt war, als Bratschistin Lea Christa im Mai 2018 mit einem Orchester in der Wiener Stadthalle spielte. Dabei hörte ihre Freundin Ola aus Syrien zu. Nach dem Konzert kamen sie ins Gespräch, denn auch Ola hatte als Kind Geige gelernt und teilte mit Lea die Begeisterung für Musik. Sie sprachen über ihr Glück, schon in ihrer Kindheit und Jugend Erfahrung mit Musik gesammelt haben zu können. Innerhalb kurzer Zeit organisierten sie 2018 mit Freundinnen einen interkulturellen Musiksommer, um ihre Liebe zur Musik mit Kindern zu teilen.

Zum Abschluss des interkulturellen Musiksommers tragen das Weltklänge-Team und alle teilnehmenden Kinder die Früchte des gemeinsamen Musizierens im Rahmen eines Werkstattkonzerts an die Öffentlichkeit. Am Freitag, 30.8., um 19 Uhr werden im Mesmers Stall in Alberschwende Lieder und Tänze in verschiedenen Sprachen präsentiert. Der Eintritt ist frei. MO