Musikalische Leckerbissen im Restaurant Marktplatz

Nicht nur beste Kulinarik, auch musikalische Highlights im Restaurant Marktplatz Rankweil.

RANKWEIL. Seit der Eröffnung im Restaurant Marktplatz in Rankweil vor dreizehn Jahren gehören immer wieder musikalische Leckerbissen von bekannten Musikgruppen aus Nah und Fern dazu. Nach den Souljackers und der Rankweiler Band Sound in a City hat das neu zusammengestellte Trio gmixt Emotions mit der Rankweiler Solosängerin Claudia Krain vor wenigen Tagen vor viel Publikum im Marktplatz Restaurant Rankweil mehrere Stunden lang groß aufgespielt. „Die Menschen lieben Livemusik mit guten Köstlichkeiten. Unser Lokal mit allen Mitarbeitern soll für alle Gäste ein Treffpunkt der Begegnung und Geselligkeit sein. Wir bieten den Menschen täglich vom Frühstück, Menü und Cocktails einfach alles an“, sagt Restaurant Marktplatz Rankweil Geschäftsführer Simon Scherl. Das nächste Konzert im Restaurant Marktplatz steht am 2. März an. Dort spielen ab 20.30 Uhr die „Moose Crossing“. Die Live-Auftritte von der Band lebt vom abwechslungsreichen Mix an ehrlicher Musik von Bob Dylan bis Bruce Springsteen. Sie führen das Publikum in eine musikalische Reise der letzten fünf Jahrzehnte. Die Vorarlberger Jazzband „round about Jazz“ spielt im Rankweiler Marktplatz Restaurant am 6. April auf. Der Eintritt zu den Livemusik-Donnerstagen ist selbstverständlich frei.TK