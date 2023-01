Musikalisch, kreativ und naturwissenschaftlich

BORG Egg präsentierte beim Informationsnachmittag seine Bildungsmöglichkeiten.

Egg. Wie alljährlich öffnete das Egger Gymnasium die Türen zum Informationsnachmittag, um Interessierten einen Einblick in die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten zu vermitteln. Zahlreich strömten die Schülerinnen und Schüler der Region, aber auch des Rheintals, und ihre Eltern in die Schule.

Vielfältige Möglichkeiten

Im Foyer empfingen Direktor Ariel Lang und Administrator Norbert Willi die Gäste und übergaben sie der Betreuung der BORG-Schüler, die die interessierten Besucher in Kleingruppen durch die Klassen und Sonderunterrichtsräume führten. Im Zeichen- sowie Werksaal wurden künstlerische Arbeiten der Gymnasiasten präsentiert und Einblicke in den Lehrstoff speziell des bildnerischen Zweiges geboten. Wie die musikalische Begabung von jungen Menschen an der Schule gefördert wird, demonstrierten im Musiksaal eindrücklich Ensembles, Schulband, aber auch einzelne Instrumentalisten. Im Musiklabor wurde eine eigene Radiosendung produziert.

Information und Präsentation

Der naturwissenschaftliche Zweig präsentierte Versuche, die zum Mitmachen einluden. So wurde in Biologie unerschrocken seziert, in Chemie wurden Kupfermünzen vergoldet und Versuche mit Flammenfärbung gemacht. Hochspannung herrschte mittels Bandgenerator in Physik, weiters flogen Konfettis durch die Luft und Schwedenbomben wuchsen im Vakuum ins Unendliche. In Informatik konnte man nicht nur Spannendes über die digitale Welt entdecken, sondern auch zusehen, wie Spiele programmiert werden.

Sprachkompetenz

Neben den drei Zweigen des BORG Egg konnten die interessierten Gäste sich außerdem über das vielfältige Sprachenangebot der Schule informieren, welches verpflichtend Englisch ab dem Schuleintritt und wahlweise Französisch, Spanisch oder Latein für ebenfalls vier Jahre beinhaltet. Sprachlich besonders interessierte SchülerInnen können zu diesen Sprachen ab der 6. Klasse zusätzlich Italienisch als Wahlpflichtgegenstand wählen. Während in Englisch das Cambridge Zertifikat erworben werden kann, bieten die Auslandsfahrten in den 7. Klassen Gelegenheit, die erlernten sprachlichen Fähigkeiten in der Praxis zu erproben.

Akrobatik und Tanz