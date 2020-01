Musikalisch, kreativ und naturwissenschaftlich

Das BORG Egg präsentierte beim Informationsnachmittag vielfältige Bildungsmöglichkeiten.

Egg. Wie alljährlich öffnete das Egger Gymnasium die Türen zum Informationsnachmittag, um Interessierten einen Einblick in die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten zu vermitteln. Zahlreich strömten die Mittelschülerinnen und Mittelschüler der Region, aber auch des Rheintals, und ihre Eltern in die neue Schule.

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten

Im Foyer empfingen Direktor Ariel Lang, Administrator Norbert Willi und weitere Lehrpersonen die Gäste und übergaben sie der Betreuung der BORG-Schüler, die die interessierten Besucher in Kleingruppen durch die mit interaktiven Tafeln ausgestatteten Klassen und Sonderunterrichtsräume führten. Im Zeichen- sowie Werksaal wurden künstlerische Arbeiten der Gymnasiasten präsentiert und Einblicke in den Lehrstoff speziell des bildnerischen Zweiges geboten. Wie die musikalische Begabung von jungen Menschen an der Schule gefördert wird, demonstrierten im Musiksaal eindrücklich Ensembles, Schulband, aber auch einzelner Instrumentalisten.

Information und Präsentation

Die Informatikgruppe wiederum präsentierte im EDV-Raum ihre Fertigkeiten, während in Biologie seziert und in Chemie experimentiert wurde. Beim Gang durch die Schule informierten in einzelnen Klassen Lehrer und Schüler mit Computerspielen, Plakaten und anderen Materialien, welche Bildungsziele in Fächern wie Religion, Sportkunde oder Philosophie im Mittelpunkt stehen. Auch das vielfältige Sprachangebot der Schule, an der neben dem verpflichtenden Englisch mit Schuleintritt wahlweise Französisch, Spanisch oder Latein und ab der 6. Klasse zusätzlich noch Italienisch als Wahlpflichtfach gelernt werden können, wurde vorgestellt.

Akrobatik und Tanz