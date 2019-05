Musik und Wissenschaft im Fokus

BORG Egg demonstrierte eindrucksvoll eine große Bandbreite schulischen Arbeitens.

Große Vielfalt kennzeichnete die Themen der vorgestellten Vorwissenschaftlichen Arbeiten. Voll Begeisterung und in der Uniform eines Piloten nahm Marcel Blank, der selbst Segelflugpilot ist und eine VWA über „Das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in Luftfahrzeugen“ verfasste, das Publikum mit auf einen imaginären Flug. Dabei präsentierte er anschaulich die Mittel moderner Flugsicherheit und unterschiedliche Cockpits und bot Einblick in das Pilotentraining. Ein dunkles Kapitel Vorarlberger Geschichte nahm Agnes Bilgeri in ihrer Arbeit „Hexenprozesse in Vorarlberg“ genauer unter die Lupe. Die Maturantin zeichnete in ihrer Präsentation nicht nur den Verlauf von Hexenprozessen nach, sondern stellte mit dem Hexenstein in Nenzing, dem Bildstock in Hohenems und dem Galgenbühel in Egg auch drei Denkmäler vor, die an diese Ereignisse erinnern.