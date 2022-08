Musik und Wein beim Kellerfest

Auch die 13. Auflage des sommerlichen Winzertreffens in Bildstein kam bestens an.

Zweifellos zählt das Kellerfest im Bildsteiner Traditionsgasthaus Ochsen zu den Höhepunkten des Sommerprogrammes in der Hofsteiggemeinde. Aufgrund einer sich nähernden Gewitterfront verlegte das Organisationsteam rund um Wirt Hanspeter Tauber und dessen Schwester Christine die Weinstände kurzerhand vom Gastgarten in den nebenan liegenden Basilikasaal, welcher spontan in eine stimmungsvolle Weinlaube umdekoriert wurde.

Dank der tatkräftigen Unterstützung von Weinexperte Nicola Vulai fanden sich passend zu Jazzmusik und einem großzügigen Heurigenbuffet – so wie in den zwölf Jahren zuvor auch – wiederum namhafte Vertreter verschiedener Weingüter und Weinhandlungen in Bildstein ein. Neben der jungen niederösterreichischen Winzerin Birgit Trautsamwieser boten auch David Raidl (Weingut Kerschbaum, Burgenland), Claus Aniballi (Sektkellerei A-Nobis) und Stefan Barbisch (Buongustaio) feine Tropfen den Gästen zum Verkosten an. Und so nebenbei wurde auch der Charity-Wein „Weg des Lichts“, der das ganze Jahr über für einen guten Zweck im Ochsen angeboten wird, von René Winkel und dessen Team von der Schliefar Fasnatzunft zum Verkauf angeboten.