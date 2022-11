Musik und Poesie zur Adventszeit

Weihnachtsprogramm „Oh Pannenbaum – Oh Tannenbaum“ mit Humor, Ironie und Besinnlichkeit.

Ironisch-humorvolle Texte aus der spitzen Feder von Daniel Glattauer, Helmut Qualtinger oder Loriot, Texte im Bregenzerwälder Dialekt des vor einigen Jahren verstorbenen Heimatdichters Kaspar Troy sowie (Be)sinnliches u. a. von Erich Kästner, Theodor Storm oder Rainer Maria Rilke garantieren einen vergnüglichen und facettenreichen Abend. Susanne Scheier und Ilona Wörnhör setzen ihre eigenwilligen Interpretationen bekannter Melodien mit den rezitierten Texten in gefühlvolle Beziehung. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein musikalisch-poetischer Adventsabend auf die etwas andere Art. Bei der Lesung im Gasthaus Löwen in Au/Rehmen am Samstag, 3.12. werden die Besucher in der Pause mit „gsottna Grumpara” und Beilagen verwöhnt.