Musik, Gesang und Poesie

Lesung mit Kurt Sternik und Wolfgang Troy, musikalisch begleitet von Ilona Wörnhör und Susanne Kanonier.

Au/Rehmen. Dem großen Wiener Kabarettisten, Lyriker und Komiker Fritz Grünbaum ist die Lesung mit Musik am Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr im Gasthaus Löwen in Au/Rehmen gewidmet. Mit Satire, Ironie und viel Witz sorgte Fritz Grünbaum (gestorben 1941 im KZ Dachau) für große Begeisterung des Wiener und Berliner Publikums. Seine scharfsinnigen, scharfzüngigen und selbstironischen Texte haben bis in die Gegenwart ihre Gültigkeit bewahrt.

Die Texte von Fritz Grünbaum werden von Schauspieler und Regisseur Kurt Sternik und Wolfgang Troy gelesen. Die Musikerinnen Ilona Wörnhör (Violine) und Susanne Kanonier (Akkordeon) bringen die Texte in einen musikalischen wie gesanglichen Kontext. Weitere Lesungen finden am 10. Oktober, 20 Uhr im Fernsemmerhus in Scheffau (Deutschland) sowie am 11. Oktober, 20 Uhr im Pfarrsaal in Krumbach statt. MO