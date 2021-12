Murenabgang in Hirschegg: Zwei Kleinkinder gerettet

Auf Grund der stark anhaltenden Regenfälle kam es am Donnerstag, 30.12.2021 gegen 01.00 Uhr im Bereich "Am Sonnenbühl" oberhalb von Hirschegg zu einem Murenabgang.

Dieser verstopfte die Abwasserrohre und Schächte mit Schlamm und Geröll. Dadurch floss eine Schlammlawine in Richtung der an der Landesstraße 201 befindlichen Wohnhäuser. In weiterer Folge drang Schlamm und Wasser in eine dort gelegene Ferienwohnung, welche zu diesen Zeitpunkt mit fünf Gästen belegt war, ein. Während die Gäste als auch die Bewohner des betroffenen Hauses schliefen, drang der Schlamm durch die Fenster in die im Erdgeschoss befindliche Ferienwohnung ein und bedeckte den Fußboden bereits knöcheltief. Die erst kürzlich renovierte Ferienwohnung wurde dabei erheblich beschädigt.