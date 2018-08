Mundart-Rap: Das wurde aus dem "Schnabl"-Gewinner Kerim Bachmann

Knapp zwei Jahre ist es her, dass der gebürtige Dornbirner Kerim Bachmann sich den mundARTpop/rock-Preis „Schnabl“ ergatterte. Ein neuer Song und weitere Projekte sind das Ziel, wie der Gewinn sein Leben verändert hat, verrät er uns im VOL.AT-Interview.

Ein Raum voller Träume, so könnte man das Tonstudio des 30-Jährigen bezeichnen. Neben dem Mischpult und Boxen stehen Gitarren und ein Klavier. Musik nicht nur zu machen, sondern sie auch für andere Musiker zu produzieren, das war schon immer der Wunsch von Kerim. Gemeinsam mit dem Rapper K-ology arbeitet er zur Zeit an einem Album, doch heute präsentieren wir euch die neue

“Graue Maus – Schwarze Beauty” der beiden.

“Mir kumman us Vorarlberg”

Das was die Musik von Samt auszeichnet, ist ganz klar die Nische, in der er sich bewegt. Vorarlberger Mundart-Rap gibt es in dieser Form nämlich nicht im Ländle. Für ihn ist es wichtig, den Dialekt beizubehalten: “Man soll ruhig wissen, wo ich herkomme, Vorarlberg ist meine Heimat”.