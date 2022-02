Multitalent Erkin Yalcin plagen Verletzungssorgen

AKA Vorarlberg Spieler kann schon wochenlang nicht trainieren und spielen.

Vor einer großen Zukunft steht der gebürtige Lochauer Erkin Yalcin (17). Der fünffache Torschütze in der heimischen Akademie Unter-18-Mannschaft plagen aber derzeit ganz andere Sorgen. Die lange Testphase auf die am 26. Februar beginnende Frühjahrsmeisterschaft geht ohne Yalcin über die Bühne. Eine schmerzhafte Schambeinentzündung lässt kein geregeltes Training und Freundschaftsspiel für den Mittelfeldspieler zu. Diese hartnäckige Verletzung kann bis zu einem halben Jahr dauern. Der Linksfüßer macht ein ganz spezielles Aufbauprogramm, Physiotherapeut Markus Berger und Lucas Vidal helfen mit, dass Yalcin bald wieder auf dem Spielfeld stehen kann. Im Probetraining bei FC Villarreal in Spanien hinterließ das Multitalent einen starken Eindruck. Wo er ab dem Sommer auflaufen wird, steht noch in den Sternen. Erkin Yalcin hat neben Villarreal auch noch mehrere großartige Angebote von Deutschen und Österreichischen Topklubs.