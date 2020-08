Multiplayer-Ritterspiel made im Ländle: "'Usurpator' muss blutig sein"

Der Ländle Gamer spricht mit dem Dornbirner Sebastian Nussbaumer über seinen Mehrspieler-Slasher, der nun auf Kickstarter durchstartet.

(PC) "Usurpator" bezeichnet laut Duden eine Person, die "widerrechtlich die [Staats]gewalt an sich reißt, besonders den Thron usurpiert". Das (deutsche) Wort ist auch der Titel des neuen kompetitiven Nahkampf-Slashers im Mittelalter-Setting. Darin steuert man einen schwer gepanzerten Ritter in intensiven Online-Fights: Nur wer sein Schwert bzw. seine anderen Nahkampfwaffen beherrscht, kann in den Arenen den Sieg davontragen. Hinter diesem spannenden Projekt steckt das Zwei-Mann-Team „Reigen Games“ – Sebastian Nussbaumer, 35, aus Dornbirn und Martin Keppelinger, 32, aus Salzburg. Die beiden bezeichnen ihr Spiel als eine Mischung aus "Dark Souls", "Quake" und "Alien Swarm".