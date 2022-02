"Müssen die sich bietenden Chancen verwerten"

EHC Lustenau Spieler Kevin Puschnik kennt das Erfolgsrezept im Spiel gegen Fassa.

Erneut auf eine Auswärtsfahrt müssen sich die Cracks des EHC Lustenau im Rahmen der AHL Zwischenrunde begeben . Am Donnerstag treffen die Sticker auf das Team der Fassa Falcons. Spielbeginn im Stadion Gianmario Scola ist um 20.30 Uhr.

Eine weitere schwere Aufgabe wartet auf die Cracks des EHC Lustenau in der Alps Hockey League. Am Donnerstag Abend müssen sie sich gegen die Falken aus Fassa beweisen. Mit starken Leistungen zum Ende des Grunddurchgangs konnten sich die Italiener in letzter Sekunde für die Meisterrunde qualifizieren. Von den letzten 15 Spielen im Grunddurchgang gingen sie 12 mal als Sieger vom Eis und verdrängten mit dieser Siegesserie Salzburg aus der Meisterrunde.