Müslüm Atav übernimmt die Rankweiler Ladies

Nach drei Jahren ist der bisherige Coach Dursun Kaya zurückgetreten

Völlig überraschend hat Dursun Kaya das Traineramt beim Frauenteam FC RW Rankweil mit sofortiger Wirkung niedergelegt. In seiner dreijährigen Ära gab es die größten Erfolge in der Geschichte des Damenfußball auf der Gastra. Der Meistertitel in der Frauen Bundesliga Mitte/West, das Erreichen im Halbfinale des österreichischen Cup und der Titelgewinn im VFV-Pokalbewerb gehen auf das Konto von Ex-Coach Dursun Kaya. Die letzten neun Meisterschaftsspiele in der 2. Frauen Bundesliga in der Saison 2020/2021 wird Müslüm Atav die Rot-Weißen Ladies betreuen. Für die neue Meisterschaft 2021/2022 wird ein neuer Damentrainer auf der Rankweiler Gastra gesucht.