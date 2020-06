Müll-Service der Marktgemeinde Hörbranz

Bauhof bittet auch Randzeiten zu nutzen

Bereits in der ersten Juniwoche nutzten viele Hörbranzerinnen und Hörbranzer die von Bürgermeister Karl Hehle und Bauhofleiter Hubert Schreilechner initiierten ausgeweiteten Öffnungszeiten im Hörbranzer Bauhof um den gesammelten Sperr- und Grünmüll zur richtigen und umweltgerechten Entsorgung abzugeben. Die Container und Sammelbehälter füllten sich schon an den ersten beiden Öffnungstagen fast bis zum Rand und am Bauhof herrschte reger Betrieb.