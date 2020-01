Müde Schüler: Fängt der Unterricht zu früh an?

Immer wieder fordern Politiker und Schlafforscher einen späteren Unterrichtsbeginn für Schüler. In Aachen macht ein Gymnasium mit dem Konzept des "flexiblen Unterrichtsbeginns" gute Erfahrungen. Eine Idee für das Ländle?

Fensterplätze waren in meiner Schulzeit heiß begehrt: Du sitzt im Schulbus, hast die Jacke ausgezogen und zwischen Scheibe und Kopf gepresst. Zwei Kollegen schreiben neben dir mit müden Augen ihre Hausaufgaben auf der schnallenlosen Seite ihrer Tornister ab. Hörst sie leise reden und das rhythmische Rattern des Motors und das gelegentliche Zischen der hydraulischen Tür, wenn die Kameraden zusteigen. Die Monotonie des Morgens. Und manchmal schläfst du ein und wachst auf mit einem nassen Finger in deinem Ohr.

Zwanzig Minuten später sitzt du dann eingereiht unter den grellen Rasterlampen und starrst auf die aufgeschlagenen Bücher. Bis zur nächsten Pause kaum ein Wort. Die Schule fing immer zu früh an – doch kann etwas rechtzeitig beginnen, auf das man sowieso keine Lust hat?

Photo by Austrian National Library on Unsplash Ein Bild aus der Vergangenheit. Doch Schulzeiten, Klassenaufbau und -größe sind noch ähnlich. Auch die unbequemen Holzstühle sind vielerorts geblieben. Warum eigentlich?

Meine Freunde und ich – wir sind alle den eintönigen Linoleumboden entlang zu unseren Holzstühlen geschlurft, niemand von uns konnte sich in diesen Jahren für Mathematik begeistern. Und wenn, dann hätten wir es nie zugegeben. Meine Motivation ging selten über die hübsche Sitznachbarin oder das Kicken auf dem Pausenhof hinaus. Doch wenn du neben der grundsätzlichen Unmotiviertheit noch Müdigkeit verspürst, wird dich die nächste Textaufgabe erst recht nicht vom Hocker hauen.

"Zehn Uhr wäre mein Traum"

Flexibler Unterrichtsbeginn

An einem Gymnasium bei Aachen (Deutschland) können Schüler in der Oberstufe selbst entscheiden, ob sie regulär zur ersten Stunde erscheinen oder erst zur zweiten Stunde kommen. Diese Freiheit wurde von den Schülern relativ wenig genutzt – sie verpassten die erste Stunde durchschnittlich nur zweimal die Woche. Sie schliefen an jenen Tagen eine Stunde länger und waren – trotz der nur geringen Veränderung – zufrieden mit dem Modell und berichteten, besser geschlafen zu haben.