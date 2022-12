Müde Harder Handballer verlieren beim SC Ferlach

Der HC Hard musste sich nach den Europacup-Strapazen der letzen Wochen dem SC Ferlach auswärts klar mit 29:25 geschlagen geben.

Nach der nächsten Europacup-Niederlage am Dienstag gegen RK Nexe mussten die Harder Handballer heute zum SC Ferlach. Nach den kräftezehrenden letzten Wochen wollten die Roten Teufel dennoch einen Sieg mit nach Hause nehmen, um in der Tabelle den Anschluss an die Tabellenführer aus Krems nicht zu verlieren. In der ersten Halbzeit entwickelte sich gegen den starken Tabellenfünften ein offenes Duell mit leichten Vorteilen für Hard. Zwischenzeitlich konnte man sich drei Punkte absetzen. Doch die Ferlacher hielten insgesamt sehr gut mit und es ging mit einer knappen 12:13-Führung in die Pause.